Osasco e Pinheiros disputarão a final do Paulista feminino de vôlei

A decisão do Campeonato Paulista de vôlei feminino, Divisão Especial, já tem seus protagonistas. Osasco e EC Pinheiros decidirão o título de 2023 do principal torneio regional do país. Será a sétima vez que as equipes se enfrentam na decisão do Estadual.

A programação das finais já está definida e o primeiro confronto será nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, a partir 20h30 (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. A partida de volta será na quinta-feira, dia 5, a partir das 20h30, no Ginásio Municipal Professor José Liberatti, em Osasco. Em caso de empate será realizado o Golden Set logo após o segundo jogo.

O representante de Osasco, único invicto no torneio, garantiu presença na decisão batendo o Barueri Volleyball Club nas semifinais por 2 a 0. Já o time da capital paulista despachou o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão, no Golden Set após a partida de volta - perdeu o primeiro jogo em casa e ganhou o segundo em Bauru.