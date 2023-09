Filha de Luxemburgo desabafa e cita 'interesses particulares' no Corinthians: 'Covil'

A filha do técnico Vanderlei Luxemburgo, Vanusa, publicou um forte desabafo em relação a demissão do treinador, nesta quinta-feira. Via Instagram, ela citou em mais de uma oportunidade que "interesses particulares" atrapalham o clube, e ainda disse que é difícil estar em um "covil" - palavra que pode significar "lugar frequentado por ladrões, malfeitores etc", segundo o dicionário Houaiss.

Vanusa é corintiana desde a primeira passagem de Luxemburgo no clube, em 1998. Na publicação, ela destacou o fato do Corinthians ter faturado quase R$ 120 milhões nesta última janela, estar na semifinal da Copa Sul-Americana e se encontrar na 11º posição do Campeonato Brasileiro.

A filha de Luxa ainda mandou um recado para os jornalistas, pedindo para os profissionais darem notícias baseadas nos fatos e nas verdades. Na visão de Vanusa, por vezes as matérias que falavam sobre Corinthians pessoalizavam os problemas do clube na figura do treinador.