Palmeiras destinará renda de jogo contra o Athletico-PR às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira que destinará toda renda líquida do jogo contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às pessoas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. A partida acontece no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

O clube promoverá outra ação de caráter social com o objetivo de oferecer auxílio às vítimas do desastre ambiental nos próximos dois compromissos da equipe que são contra o Liverpool-URU e contra o próprio Furacão. Nessas ocasiões as camisas dos jogadores do Verdão terão um QR Code estampado a fim de divulgar a campanha de doações realizada pela ONG Ação da Cidadania.