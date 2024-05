Matheuzinho se machuca ao marcar gol e deixa jogo do Corinthians de maca

O lateral Matheuzinho se machucou ao marcar o segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 diante do Nacional-PAR, nesta terça-feira, pela Sul-Americana, no Defensores del Chaco.

Aos 51 minutos do segundo tempo, o jogador invadiu a área e bateu cruzado para balançar as redes pela primeira vez com a camisa alvinegra. No entanto, ao chutar a bola, ele sentiu dores e não conseguiu nem comemorar o tento.

O ala ficou caído no gramado e precisou deixar a partida de maca. O atacante Gioavane entrou no lugar do lateral, já nos últimos minutos. Matheuzinho deve ser avaliado pelo clube nos próximos dias para saber se houve alguma lesão mais grave.