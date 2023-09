Alisson supera depressão para se tornar peça-chave em título inédito do São Paulo

Alisson é mais uma prova de que tem coisas que só o futebol pode te proporcionar. O jogador, que viveu um momento conturbado no início do ano, tendo de lidar com a depressão, deu a volta por cima, se tornou peça-chave do time comandado por Dorival Júnior e acabou sendo coroado com o título da Copa do Brasil, o primeiro da história do São Paulo.

Alisson só foi estrear na atual temporada no final de fevereiro. O jogador ficou afastado mais de um mês por causa de uma depressão e recebeu todo o apoio do elenco e do clube para que pudesse se recuperar e voltar a ficar à disposição.

Fato é que nem mesmo o sério problema particular poupou o jogador de críticas. Sob o comando de Rogério Ceni, Alisson se acostumou a atuar como ponta pela direita, mas era claro que ele não tinha tanta desenvoltura para ser decisivo no terço final do campo, além de não reunir as características necessárias para um bom jogador da posição, como drible em alta velocidade.