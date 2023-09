Principal torcida organizada do Corinthians emite nota contrária à nova terceira camisa

A nova terceira camisa do Corinthians segue causando polêmica. Na tarde desta sexta-feira, a principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, publicou em suas redes sociais uma nota contrária ao uniforme alternativo.

O conjunto, inspirado na Democracia Corinthiana, traz a cor "amarela vibrante", em referência a jogadores, artistas e jornalistas que estiveram presentes no histórico comício das "Diretas Já", pedindo eleições diretas no Brasil há 40 anos.

As trocas nas cores do Timão é justamente o ponto principal da crítica publicada pela Gaviões da Fiel. De acordo com a torcida organizada, "o Corinthians é preto e branco" e "a tradição não deve e nem pode ser quebrada".