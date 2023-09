O Corinthians lançou com festa a terceira camisa da temporada 2023/2024. Em tons pasteis amarelos. Bonita e de preço exorbitante: quase 1/4 do salário mínimo.

Para promover o lançamento da peça o clube organizou ensaio fotográfico que celebrou o produto a ser vendido e o associou à manifestação pública das Diretas Já, que aconteceu em abril de 1984. Na parte interna da gola, a data do encontro no Vale do Anhangabaú.

O manifesto público em nome de eleições diretas foi realizado no centro de São Paulo em 1984 e teve como alguns protagonistas jogadores da Democracia Corintiana da época, como Sócrates, Vladimir, Juninho e Casão.