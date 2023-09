O clube carioca fez a maior oferta entre os interessados por Méndez até o momento. O Corinthians promete fazer a última tentativa para dar satisfação ao seu torcedor. A ideia é anunciar o desfecho do caso o mais rápido possível - sendo positivo ou negativo.

Méndez foi contratado do Corinthians em 2019. Ele pertencia ao Montevideo Wanderers, do Uruguai, e custou cerca de R$ 18 milhões. O Timão adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador.

