Ferroviário-CE bate Ferroviária e é campeão da Série D de forma invicta

O Ferroviário é o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Na tarde de hoje (16), o time cearense bateu a Ferroviária-SP, por 2 a 1, em casa, e conquistou o título de forma invicta, somando 15 vitórias e nove empates ao longo do torneio. Na ida, as equipes empataram por 0 a 0, em Araraquara.

O Ferroviário abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Deizinho, que aproveitou passe de Ciel. A Ferrinha deixou tudo igual faltando pouco para o intervalo, com Vitor Barreto. O atacante chutou colocado, deixando tudo igual em Fortaleza.