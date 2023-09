Bonucci revela bastidores sobre sua saída da Juventus: 'Foi uma humilhação'

"Os diretores da Juventus me disseram no dia 13 de julho que eu estava fora do projeto deles depois de muitos rumores na mídia (sobre negociações com outros clubes). Esta foi a maior humilhação que sofri depois de mais de 500 jogos defendendo a Juventus", completou.

Bonucci afirma que foi obrigado a treinar à noite, em horário diferente dos demais jogadores, sem nem ter contato com a comissão técnica, e que não teve acesso às instalações do clube, como o ginásio, piscina e restaurante. Caso ganhe a ação contra os Bianconeri, o dinheiro será doado para uma instituição de caridade.

Contratado no dia 1º de setembro pelo Union Berlin, com contrato até junho de 2024 e com opção de extensão por mais uma temporada, Leonardo Bonucci deixou a Juventus após 12 anos para viver um novo desafio. Pelo clube alemão, o zagueiro italiano disputará a Champions League: os alemães integram o grupo C do torneio continental, que também conta com Napoli, Real Madrid e Braga.