Com gol anulado contra o Peru, jejum de Richarlison pelo Brasil chega a cinco jogos

Na partida contra a Bolívia, Richarlison não conseguiu esconder as lágrimas no banco de reservas após ser substituído. A má fase no Campeonato Inglês acabou por refletir em um jejum também pela seleção brasileira, que o atacante não conseguiu findar na nova vitória do time de Fernando Diniz pelas Eliminatórias na última terça-feira (12), contra o Peru.

No Estádio Nacional, em Lima, Marquinhos garantiu o triunfo da 'Amarelinha' com um gol aos 44 minutos do segundo tempo.

Com isso, pois, Richarlison chegou à marca de cinco partidas sem balanças as redes com a camisa da seleção. Seu último tento anotado foi na Copa do Mundo, na goleada do Brasil para cima da Coreia do Sul pelo placar de 4 a 1, em partida válida pelas oitavas de final.