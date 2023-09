Pedro praticamente não jogou pelo Corinthians desde que foi vendido ao Zenit

O jogador de apenas 17 anos sequer foi relacionado para nove jogos e apareceu no banco de reservas seis vezes neste intervalo de tempo. Entretanto, não foi utilizado e viu outros atletas da base, como Wesley e Guilherme Biro, passarem à sua frente na avaliação de Luxa.

Isso sem contar com o retorno de Gustavo Mosquito, que após quase 300 dias afastado dos gramados por uma lesão ligamentar no joelho, voltou a ser relacionado pelo Corinthians.

Com passagens pela Seleção Brasileira de base, Pedro busca retomar espaço no time do Parque São Jorge. Ele é avaliado como uma grande promessa para o futuro e chegou a ser publicamente elogiado por Cássio. O goleiro disse que o jogador tinha tudo para ser o melhor que viu subir da base durante sua longa passagem pelo Timão.

O atacante tem 12 jogos pelo Corinthians na atual temporada, ainda sem gols ou assistências. Já negociado, ele ficará no Brasil até fevereiro do ano que vem, quando completar a maioridade.

A equipe do Parque São Jorge volta a campo na próxima quinta-feira (14), quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). O time ainda se vê ameaçado pelo Z4 e vem de três empates consecutivos no torneio.