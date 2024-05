Ituano quebra 100% do Sport, volta a vencer após 15 jogos e desencanta na Série B

No duelo entre líder e lanterna, o Ituano levou a melhor, quebrou uma série de 15 jogos sem vencer na temporada e conquistou o seu primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Novelli Júnior, pela 5ª rodada. O time paulista acabou recuperando a moral para a sequência na temporada.

O Ituano, que havia perdido os quatro jogos que fez até aqui, conquistou os primeiros três pontos, mas continua na zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, viu cair os 100% de aproveitamento. O time pernambucano, no entanto, segue com 12 pontos, ainda no G-4.

Com 100% de aproveitamento até então, o Sport entrou em campo com 'salto alto' e esteve irreconhecível durante o primeiro tempo. O time, que começou a rodada na liderança, pouco fez, viu o adversário ficar com a posse de bola e criar as melhores oportunidades de gol. Aos 19 minutos, Thonny Anderson deixou Eduardo Person na cara do gol. O meia tocou na saída de Caíque França, mas a arbitragem acabou marcando impedimento e anulando o lance.

Temendo um contra-ataque do Sport, o Ituano optou por não se expor e, com exceção do gol anulado por Person, pouco criou. O time paulista teve alguns lampejos com Thonny Anderson, mas sem levar muito susto. Já o Sport teve sua melhor oportunidade com Chrystian Barletta, aos 21. Ele recebeu de Lucas Lima e chutou cruzado. Jefferson Paulino defendeu.

No segundo tempo, o Sport cresceu e ficou muito próximo de tirar o zero do marcador. Aos cinco, Lucas Lima fez bela jogada pela esquerda e rolou para Fabrício Domínguez. De frente para o gol, ele pegou muito mal na bola e jogou pela linha de fundo.

O Ituano suportou bem a pressão do Sport e deu o 'bote' no momento certo. Aos 24, em ótima jogada de contra-ataque, Thonny Anderson acionou Vinícius Paiva pela esquerda. O atacante disparou em velocidade e acertou um lindo chute, no contrapé de Caíque França, para fazer 1 a 0.

Após levar o gol, o Sport se desorganizou em campo e passou a atacar de qualquer maneira. Do outro lado, Alberto Valentim fechou o Ituano e passou a jogar na retranca. O time pernambucano esboçou uma pressão, mas o Ituano levou a melhor e conseguiu confirmar a sua primeira vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Avaí no sábado, às 15h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). No domingo, às 16h, o Ituano visita o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 SPORT

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), Claudinho, Wálber (Vitão) e Eduardo Diniz (Marcel); Miquéias, Rodrigo e Eduardo Person (José Aldo); Vinicius Paiva, Thonny Anderson e Leozinho (Marlon). Técnico: Alberto Valentim.

SPORT - Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Dalbert); Felipe (Alan Ruiz), Fabricio Domínguez (Pablo Dyego) e Lucas Lima; Tití Ortiz (Romarinho), Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta (Vinícius Faria). Técnico: Mariano Soso.

GOLS - Vinícius Paiva, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Diniz, Eduardo Person, Léo Duarte, Léo Oliveira e Miquéias (Ituano); Alan Ruiz (Sport).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - 29.220,00.

PÚBLICO - 1.970 torcedores.

LOCAL - Novelli Júnior, em Itu (SP).