América-MG empata sem gols e perde a chance de ficar entre os quatro primeiros da Série B

O América-MG dominou a partida desde o primeiro minuto contra o Mirassol, porém foi pouco efetivo e esbarrou na falta de pontaria de seus atacantes. O empate sem gols com o time paulista nesta quarta-feira à noite no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tirou a chance do time mineiro de entrar no G-4 da competição.

Com nove pontos, o América-MG fica na quinta colocação. De alento, o time mineiro permanece invicto como mandante neste ano. São oito jogos em casa, com cinco vitórias e agora três empates.

O Mirassol, que foi para Belo Horizonte com o propósito de voltar com um empate, embala uma sequência de quatro jogos sem perder. Agora é o oitavo, com oito pontos.

Com transição rápida, o América pressionou desde o início e não deixou o Mirassol respirar. Tanto é que logo aos 3 minutos, acertou a trave do time paulista em conclusão de Fabinho.

O Mirassol errava muitos passes e dava a posse de bola para o adversário. Quando resolveu chegar mais ao ataque, levou perigo duas vezes com Negueba.

O América, mais intenso, foi melhor na etapa inicial, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Muito por culpa da falta de pontaria do seu setor ofensivo.

O segundo tempo começou como um retrato do primeiro. O Mirassol mostrando que entrou com a proposta de voltar com um empate para casa e o América impondo seu jogo. Assim como na primeira etapa, acertou a trave do time paulista, logo no início, com Renato Marques.

O América manteve a volúpia, porém sem objetividade nenhuma. Tanto é que exigiu poucas defesas de Alex Muralha, que só apareceu no segundo tempo em cartão amarelo recebido por retardar o jogo. Até o final, o time mineiro tentou, mas não conseguiu vencer.

Na próxima rodada, o América entra em campo na segunda-feira diante do Guarani, às 21h, no estádio Brinco de Ouro. O Mirassol, no domingo, recebe o Ituano, em Mirassol, às 16h.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 MIRASSOL

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon (Nicolas); Juninho, Alê e Moisés (Rodriguinho); Fabinho (Felipe Azevedo), Renato Marques (Vinicius) e Vítor Jacaré (Adyson). Técnico: Cauã de Almeida.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura (Artur), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Negueba, Fernandinho (Diego Gonçalves) e Dellatorre (Quirino). Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS - Rodriguinho (América-MG); Alex Muralha , Danielzinho, Negueba e Luiz Otávio (Mirassol).

CARTÕES VERMELHOS - (América-MG); (Mirassol).

ÁRBITRO - Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 25.800,00.

PÚBLICO - 2.423 torcedores

LOCAL - estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).