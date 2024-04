Borussia x Atlético de Madri: onde assistir ao duelo da Liga dos Campeões

No jogo de ida, em Madri, o Atlético venceu o Borussia por 2 a 1. Os gols dos donos da casa foram marcados por De Paul e Lino; enquanto Haller descontou para o time visitante.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Borussia foi líder do grupo F, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

Nas oitavas de final, eliminou o PSV após vencer por 3 a 1, no agregado, e garantiu a vaga nas quartas.

Já o Atlético foi o primeiro colocado do Grupo E, com 14 pontos. terminando a primeira fase invicto com quatro vitórias e dois empates.

Na fase seguinte, eliminou a Inter nos pênaltis, após o placar do tempo regular terminar em 2 a 2 no agregado.

O adversário sairá do confronto entre Barcelona e PSG, que se enfrentam no mesmo dia e horário. O time espanhol tem vantagem, pois venceu fora de casa por 3 a 2.