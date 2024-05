Ex-São Paulo, Thiago Carpini é apresentado como novo treinador do Vitória

Thiago Carpini foi apresentado oficialmente como o novo treinador do Vitória para o restante da temporada nesta quinta-feira. Ex-São Paulo, o técnico avaliou sua passagem pelo clube paulista e valorizou a experiência adquirida.

"A cada experiência que temos na vida, a gente traz amadurecimento. Foi muito bom esse período no São Paulo por conta desses motivos. Amadureci em vários aspectos. Errei muito, acertei um pouco e acho que a gente chega um pouco melhor. Saio melhor do que quando cheguei no São Paulo. Me vejo cada vez mais preparado e um profissional, um ser humano, melhor para estar aqui no Vitória e contribuir nesse momento", disse.

Thiago Carpini ainda destacou o trabalho de Léo Condé no comando do Vitória e falou sobre as mudanças que pretende realizar.