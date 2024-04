'Risco de alagamento, muito chororô': Arana provoca após título do Atlético

O Atlético-MG levantou o troféu em um Mineirão vazio, já que o mando do segundo jogo era do Cruzeiro, outra vantagem do rival pela melhor campanha na primeira fase. Os clássicos em Minas Gerais têm sido com torcida única por um acordo entre os rivais.

Foi o 49º título mineiro do Atlético, o quinto consecutivo. O Cruzeiro não vence um estadual desde 2019.