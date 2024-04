Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário da final do Mineiro

No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2. O Galo marcou dois gols, com Bruno Fuchs e Hulk, mas no segundo tempo levou o empate com Jemerson e Juan Ignacio.

Classificação e jogos Mineiro

Na primeira fase, o Cruzeiro foi o líder do Grupo A, com 19 pontos. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota.

Na semifinal eliminou o Tombense após empatar no jogo de ida e vencer por 3 a 1, a volta.

Durante a semana, o time empatou com a Universidad Católica, no Equador, por 0 a 0, pela Copa Sul-Americana.

Já o Atlético foi o primeiro colocado do Grupo B, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na fase seguinte, eliminou o América-MG, por 3 a 2 no agregado.