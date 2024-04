Arsenal vence Brighton, vira líder e seca Liverpool contra o United

No segundo tempo, o Arsenal ampliou as chances criadas e chegou ao segundo gol após jogada de Jorginho. O meia cruzou para a área e Kai Havertz bateu de primeira para ampliar o placar. Trossard, que havia entrado no lugar de Gabriel Jesus no segundo tempo, deu números finais à partida.

Fim de longa invencibilidade. O Brighton não perdia em casa havia 14 jogos, desde a derrota para o AEK por 3 a 2 na primeira fase da Liga Europa, em setembro de 2023. De lá para cá foram 14 jogos, com 8 vitórias e 6 empates no Amex Stadium.

Gols

0 x 1: Aos 33'' do 1º tempo, Saka converteu pênalti sofrido por Gabriel Jesus e abriu o placar no Amex Stadium. O jogador inglês bateu com categoria no canto direito, sem chance para o goleiro Verbruggen.

0 x 2: Aos 16'' da segunda etapa, Kai Havertz ampliou o placar para os visitantes. Jorginho foi à linha de fundo e cruzou baixo, o atacante alemão finalizou de primeira e estufou as redes de Verbruggen.

0 x 3: Aos 41'' do 2º tempo, após uma pressão do Brighton no campo de ataque, Trossard desarmou Gross, tocou para Havertz e correu para receber de volta. O belga partiu desde o campo de defesa, entrou na área e finalizou por cobertura, na saída de Verbruggen.