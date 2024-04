Cruzeiro é salvo pela trave e empata na estreia da Sul-Americana

No Grupo B da Sul-Americana, a Raposa somou o primeiro ponto e ficou no segundo lugar. A liderança é do Unión La Calera, do Chile, que venceu o Alianza Petrolera, da Colômbia, por 1 a 0.

Agora, o Cruzeiro entra em campo no próximo domingo (7) e enfrenta o Atlético-MG no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 15h30 (de Brasília). Já pela Sul-Americana, a Raposa joga na próxima quinta-feira (11) e recebe o Alianza Petrolera, às 21h.

Como foi o jogo

Raposa começou melhor, mas não aproveitou! Com mais posse de bola, o Cruzeiro dominou as ações nos primeiros minutos. Aos cinco, Mateus Vital arriscou finalização de longe e viu o goleiro Romo defender. Já aos 14, Cifuentes teve oportunidade de gol após passe de Rafael Elias, mas chutou fraco e para fora.

Donos da casa pararam no poste! Já com os efeitos da altitude de 2.800 metros, a Raposa sentiu o ritmo e viu a Universidad Católica reagir. Aos 30 minutos, Díaz subiu bonito após cruzamento e tirou tinta da meta defendida por Rafael. Já aos 35, Minda aproveitou sobra na área, bateu firme e parou apenas na trave cruzeirense.

A trave 'vestiu' o uniforme da Raposa! Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou determinado a caprichar no passe final e criar boas situações para finalizar. Mas quem quase marcou foi a Universidad Católica. Aos quatro minutos, Cifuente arriscou de fora da área e viu Rafael espalmar antes de a bola explodir no travessão.