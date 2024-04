Gómez já podia retornar ao time titular do Palmeiras, mas Abel segurou

O Palmeiras também mantém cautela com um jogador que se recuperou de lesão recentemente. Como Gómez iniciou a transição física só no início da semana passada, a comissão de Abel não quer acelerar o retorno do atleta. Esse foi mais um motivo para não utilizá-lo contra Novorizontino e Santos.

Gómez deve retornar ao time titular do Palmeiras na estreia na Copa Libertadores, quarta (3), às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo. Abel indicou que Murilo será poupado pelo desgaste com as viagens pela seleção brasileira, e Gómez deve reassumir a vaga na equipe.

O zagueiro paraguaio se recuperava de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida no clássico contra o Corinthians em fevereiro, mas iniciou a transição física no início da semana passada e participou de toda a preparação do Alviverde para o primeiro jogo da final.

