Zagueiro escapou da guerra e jogou Fut7 antes de final pelo Nova Iguaçu

Ouvíamos os barulhos, estávamos muito próximos da zona de perigo. Víamos, da janela do hotel, os caças passando, tanque na rua. Para mim, o mais tenso foi quando acabou a luz e não sabíamos o que íamos fazer. A comida estava acabando. Chegamos a ficar sem comer e a água tinha acabado. Depois de um tempo, as coisas começaram a andar. Conseguimos um ônibus com o clube para ir para o Egito. Foi a maior tensão da minha vida porque tínhamos contato direto com os militares, com os pessoal da milícia. Eles entravam armados para revistar

Sérgio conta que não mantinha contato com familiares devido a uma preocupação com a avó, Dona Nice, que completou 81 anos ontem (28).

"Eu me afastei de tudo, de rede social, não postava nada. As pessoas da imprensa me procuravam e eu tinha um medo terrível de aparecer porque eu tenho uma avó, e ela se preocupava muito comigo. A única pessoa com quem eu falava diretamente era a minha irmã. Ela filtrava as informações para passar aos meus familiares", contou.

Campanha histórica

A campanha do Nova Iguaçu neste Carioca é histórica. É apenas a terceira vez que um clube de fora da capital chega à decisão — Americano e Volta Redonda já tinham alcançado tal feito. A equipe do técnico Carlos Vitor terminou a Taça Guanabara na segunda posição, atrás apenas do Flamengo, e eliminou o Vasco na semifinal.