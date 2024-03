Corinthians calcula ter R$ 423 milhões em dívidas a curto prazo

O documento traz como comparativo o valor em janeiro de 2023: R$ 443 milhões. No primeiro mês do ano passado, o passivo circulante era R$ 986.077, diante de R$ 543.077 de ativo do mesmo tipo.

O economista Cesar Grafietti, no entanto, adota cálculo diferente. O especialista justificou ao UOL que parte do ativo circulante é "apenas contrapartida" do passivo circulante e que, por isso, não deve ser considerado na equação. O movimento seria uma estratégia dos clubes para "equilibrar" as contas no balancete.

Para ele, o valor da dívida a curto prazo do Corinthians é de aproximadamente R$ 774 milhões. A quantia corresponde à subtração do item 'Receitas a realizar', de R$ 993,6 milhões, do total do passivo circulante, e contempla as "obrigações relevantes", como salários, outros clubes, bancos e impostos renegociados.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, antes de jogo contra o São Bernardo Imagem: FABIO GIANNELLI/AGIF

O pagamento das dívidas de curto prazo é um dos principais desafios financeiros do Corinthians. O diretor financeiro, Rozallah Santoro, já afirmou que o clube precisa de "no mínimo três gestões" para acertar as contas e que sua meta pessoal é "equacionar o curto prazo e desafogar o fluxo de caixa".