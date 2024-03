Carpini revê rival que esteve do outro lado em polêmica de arbitragem

O duelo entre São Paulo e Novorizontino pelas quartas de final do Paulistão será o reencontro de Thiago Carpini com Eduardo Baptista após um confronto marcado por polêmicas de arbitragem que teriam favorecido seu antigo clube, o Juventude, na Série B do ano passado.

O que aconteceu

O Juventude venceu o Novorizontino em jogo com expulsões, intervenção do VAR e gol depois dos acréscimos. O árbitro foi pressionado pelo diretor do clube do interior paulista no intervalo e após o fim do jogo, conforme relatou na súmula.

A polêmica ficou por conta de uma expulsão com auxílio do VAR no primeiro tempo. O árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne aplicou o amarelo, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e mudou a decisão para o vermelho.