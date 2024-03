Palmeiras bate Flamengo em jogo de 5 gols na estreia no Brasileiro feminino

Gols

1x0: Aos 39' do 1º tempo, Yamila Rodríguez cobrou escanteio pela esquerda, Laís Estevan aproveitou a sobra na pequena área e ainda contou com um desvio no meio do caminho.

1x1: No 1º minuto da 2ª etapa, Darlene foi lançada na velocidade, invadiu a área e bateu cruzado. Amanda chegou a relar na bola, mas não conseguiu mudar a trajetória e evitar o empate.

2x1: Aos 7', Brena acionou Amanda Gutierres nas costas da marcação, que emendou um chute de primeira e encobriu a goleira Barbieri para recolocar o Palmeiras em vantagem.

2x2: Aos 24', Daiane esticou para Jucinara na esquerda, que chegou até a linha de fundo e cruzou. A bola chegou alta na área e Cristiane só conseguiu raspar de cabeça, mas Darlene devolveu e a camisa 11 escorou para o fundo do gol.

Pênalti e 3x2: Aos 27', a bola respingou na área do Fla, Juliete deu um toque para adiantar e foi derrubada por Monalisa. Amanda Gutierres foi para a cobrança e deslocou a goleira para decretar a vitória do Palmeiras.