Como Fabrício Bruno soube de convocação à seleção após destaque no Flamengo

Fabrício aumenta a lista de zagueiros do Flamengo com convocação. Ele se junta a Léo Ortiz e David Luiz. Apenas Léo Pereira ainda não foi lembrado.

O momento defensivo do Fla também ajudou. O time de Tite igualou a maior sequência da história do clube, com 10 jogos sem sofrer gols.

O zagueiro pensou em sair do país, mas renovou. Ele tem o sonho de jogar na Europa e aguardou propostas na janela de transferências, mas nada agradou. No fim, renovou com o Flamengo até o fim de 2028 e recebeu aumento salarial.

A personalidade é outro ponto que pesa a favor do defensor. Fabrício tem o costume de colocar a cara e falar nos momentos mais complicados do Flamengo. O perfil de liderança fez ele se destacar também internamente.

