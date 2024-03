Veiga conserta o dente quebrado em jogo do Palmeiras e exibe sorriso

Nas redes sociais, o meia Raphael Veiga compartilhou o novo sorriso após quebrar o dente no jogo entre Palmeiras e Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Sem um pedaço do dente, Veiga foi ao dentista e corrigiu o problema. Ao lado do odontologista, o jogador ficou bastante satisfeito com o conserto realizado.

Em post nas redes sociais, Raphael Veiga mostrou o resultado aos torcedores e ficou liberado para sorrir novamente. O dente quebrado do meia viralizou e rendeu brincadeiras entre os jogadores.