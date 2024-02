Corinthians vence Ferroviária e buscará tri da Supercopa Feminina

Esta é a terceira final consecutiva das Brabas, que foram campeãs das duas primeiras edições do torneio. Em 2022, elas superaram o Grêmio na final, por 1 a 0. Em 2023, goleada sobre o Flamengo na decisão: 4 a 1.

Como foi o jogo

O Corinthians abriu o placar com falha da goleira da Ferroviária. O jogo começou mais truncado, com poucas chances de gol para cada lado. As anfitriãs abriram o placar de forma despretensiosa. Em uma falta lateral, Mariza cruzou fechado. A bola quicou na área e enganou a goleira Luciana, entrando direto.

O gol não abalou a Ferroviária. A equipe de Araraquara continuou equilibrando as ações e chegou a acertar uma bola na trave com Duda Santos alguns minutos após o primeiro gol corintiano.

Contra-ataque deu tranquilidade ao Corinthians. No minuto seguinte à melhor chance da Ferroviária, Gabi Portilho carregou a bola por todo o campo de ataque e rolou para o meio da grande área. Gabi Zanotti, de carrinho, bateu forte para marcar o segundo dar boa vantagem ao Corinthians antes do intervalo.

Segundo tempo foi mais aberto, mas as redes não balançaram. As equipes não diminuíram o ritmo na segunda etapa. A Ferroviária se lançou ao ataque em busca do empate e o Corinthians também criou boas chances. As melhores oportunidades pararam nas goleiras Kemelli e Luciana ou na falta de pontaria das atacantes.