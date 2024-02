Pedro brilha, Flamengo vence com festa em Aracaju e assume ponta do Carioca

O Fla só volta a jogar na terça-feira (20), quando recebe o Boavista no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Bangu encara o Sampaio Corrêa no mesmo dia, às 15h45 (de Brasília).

Classificação e jogos Carioca

O Batistão recebeu excelente público. O time não ia a Aracaju há oito anos e reencontrou a torcida regido por bonita festa. No quinto jogo fora do Rio de Janeiro, o Flamengo mais uma vez lotou um estádio.

A defesa do Flamengo segue invicta com Tite. O time, que também não perdeu ainda em 2024, só sofreu gols quando tinha o time alternativo no Carioca.

Tite não pôde contar com De la Cruz e Erick Pulgar no time titular. O primeiro se recupera de problema no ombro e o segundo estava suspenso. Allan, lesionado, também ficou fora. O treinador deu uma chance a Igor Jesus e Luiz Araújo.

Como foi o jogo

O Flamengo pressionou no primeiro tempo. Com a bola nos pés, o time foi empurrando o Bangu cada vez mais para trás até abrir o placar com Pedro logo antes da parada técnica. O adversário até se fechou bem até certo momento, mas o rubro-negro contou também com a qualidade individual para furar a barreira.