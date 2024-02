Novo técnico do Corinthians já foi do Santos e fez Deyverson 'renascer'

Acertado para assumir como novo técnico do Corinthians, António Oliveira nasceu com o "DNA" do futebol, não é novato no futebol paulista e alavancou recentemente o desempenho de um ex-palmeirense: Deyverson.

Quem é António?

Nasceu em Lisboa, em 1982, e é filho de um ícone do futebol português: Toni. O ex-meio-campista fez história no Benfica ao atuar na equipe por quase 15 anos e também representou a seleção nacional. Como técnico, Toni comandou times como Bordeaux e Sevilla, além de passar pelo futebol iraniano e saudita.

António foi jogador das categorias de base do Benfica e chegou a atuar no time profissional, mas não viu a carreira dentro dos gramados deslanchar: defendeu times modestos, como Santa Clara, Casa Pia e Oriental, antes de se aposentar no início da década passada.