'Mais que justa' e 'Não foi': Ex-árbitros analisam expulsão no Majestoso

Expulsão é mais do que justa. Infantilidade. A bola está fora da disputa, não dá para usar o braço como usou. O papel do VAR é aquele, porque, nitidamente, como a bola estava saindo já, o árbitro estava acompanhando a jogada. Aí o VAR agiu com correção, chamou o árbitro fora do campo de visão dele, para informar uma infração passível de cartão vermelho. Se fosse amarelo, o VAR não poderia fazer Alfredo Loebeling

Caetano deixa o braço no rosto do Luciano fora da disputa da bola, o árbitro não viu e o VAR recomendou a revisão do lance. Pela regra do jogo, quando um jogador faz um movimento adicional e atinge o rosto do seu adversário fora da disputa da bola, vai ser considerado conduta violenta, lance para cartão vermelho Nadine Basttos

Pela imagem está muito claro, a bola está distante dos envolvidos. A ação faltosa é clara, não visou a disputa de bola. Agora há que verificar a intensidade da falta. Se ela compromete a integridade física do oponente, trata-se de jogo violento. Isto é caracterizado pelas regras e punido com expulsão, e o árbitro comunica a sua decisão apresentado cartão vermelho. Para mim, o árbitro agiu corretamente Emidio Marques

O que aconteceu

Mano Menezes, técnico do Corinthians, no jogo contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Paulistão Imagem: Jhony Inácio/Agência Estado

Caetano recebeu vermelho direto aos 42 minutos do primeiro tempo. Ele foi punido por ter acertado o braço no pescoço de Luciano após uma disputa de bola, quando o São Paulo já estava vencendo por 1 a 0.