Joaquim celebra parceria com Gil no Santos e cita campo fofo: 'Atrapalhou'

Dono do gol do Santos em vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, hoje, pelo Campeonato Paulista, Joaquim comemorou a parceria com Gil na zaga e pontuou o gramado "fofo" do estádio Primeiro de Maio.

O que aconteceu

Joaquim comemorou sua parceria com Gil na defesa. O zagueiro marcou, pelo alto, o gol que levou o Peixe à vitória contra o Água Santa.

O defensor pontuou o estado ruim do gramado do Estádio Primeiro de Maio e afirmou que atrapalhou a partida. Joaquim também citou o bom desempenho do Peixe na bola parada.