Manchester City x Burnley: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O City não perde há cinco jogos no campeonato e tem 43 pontos. O líder, Liverpool, tem 48 pontos e um jogo a mais.

Classificação e jogos Inglês

No geral, o time de Manchester está há 10 jogos sem perder. São sete vitórias e três empates.

Já o Burnley está na zona de rebaixamento com 12 pontos. O time venceu apenas três partidas no campeonato, empatou três e perdeu 15.

As duas equipes já se enfrentaram 111 vezes em jogos oficiais, com 56 vitórias do City, 30 do Burnley e 25 empates.

No primeiro turno, o City levou a melhor no confronto fora de casa e venceu por 3 a 0.

Manchester City x Burnley - 22ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Data e Hora: 31 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Star+