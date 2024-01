Pedrinho afirma inocência, foge de polêmica e ressalta sonho no Santos

Queda de rendimento nas últimas temporadas

"Creio que na última temporada tive uma média um pouco a baixa por conta da sequência que tive. Estou trabalhando pra melhorar meus números nesse ano, buscar assistências. Com muito trabalho vou chegar nesses números e ser feliz".

O que muda no estilo do jogo estando na direita

"Para mim muda quando corto para esquerda e fica na minha perna ruim. Estou trabalhando isso, ganhando fundo. O Furch me ajuda muito no pivô. É adaptação, com uma sequência de jogos eu creio que vou me adaptar e desenvolver muito bem."

A pressão da torcida por causa da denúncia de agressão o fez repensar?

"Em momento algum me abalou. O Santos é o lugar que sempre sonhei em jogar, queria estar aqui e lutei pra estar aqui. Vou dar o meu melhor, honrar a camisa. Sempre acompanhei o Santos, Neymar, é um motivo de muito orgulho estar vestindo essa camisa. Com certeza vou dar o meu máximo. Ainda quero desfrutar muito do clube, da Vila Belmiro, onde sempre me imaginei jogando. E é isso."