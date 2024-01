Titular perde espaço, e Santos topa investimento milionário por goleiro

O Santos tem dúvidas sobre João Paulo e admite investimento milionário por um novo goleiro.

O que aconteceu

O Santos quer um goleiro com capacidade para ser titular e brigar de igual para igual com João Paulo. A nova gestão do Peixe entende que João Paulo fez 2023 abaixo da média e precisa de mais motivação no dia a dia.

O principal alvo santista era Tadeu, do Goiás. O clube ofereceu R$ 4 milhões, mas a negociação não avançou. Outro nome em pauta é Marcelo Grohe, de saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Um acordo é considerado difícil.