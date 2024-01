Leila, sobre briga com a WTorre: 'Vão entregar o Coliseu e sem terem pago'

Eu tenho um problema muito grande com a WTorre, que eu não posso falar detalhes. O que eu posso dizer é que uma receita que seria muito importante há anos que o Palmeiras não recebe um centavo (R$ 0,01). Daqui a uns anos, eles vão entregar o Coliseu para a gente sem terem pago, porque é uma empresa que esta fechando com outros clubes e não paga um centavo para o Palmeiras. Não vão precisar ir à Roma para ver o Coliseu. Leila Pereira, em entrevista coletiva

Briga por repasses

Palmeiras e WTorre firmaram um contrato de 30 anos pelo Allianz Parque. A construtora bancou toda a reforma do estádio do Palmeiras, inaugurado em 2014, e o acordo vai até 2044.

O estádio é do Alviverde, mas a empresa administra e tem direito de explorá-lo comercialmente. A WTorre realiza shows no espaço e adequa o calendário das atrações artísticas com os jogos do clube, o que às vezes entra em conflito de data.

O clube, no entanto, alega que a construtora não faz repasses desde 2015. O Palmeiras entrou na justiça para receber os valores, que chegam a R$ 150 milhões envolvendo participações em cima de naming rights, vendas de camarotes e aluguel do estádio..