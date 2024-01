Leila rebate críticas e explica política do Palmeiras para buscar reforços

Eu não vou contratar porque a imprensa pressionou, vou contratar quando nós decidirmos pelo melhor nome. Se não tiver, não vai vir. Leila Pereira

Leila mencionou que, para ela, o elenco do Palmeiras "está ponto" e que se acontecer a contratação mais algum jogador, será algo pontual. Ela também levantou a questão de pagar os salários em dia e não fazer loucuras financeiras para trazer reforços.

"Nós temos algumas solicitações, pouquíssimas, do nosso treinador, mas não urgentes. (...) Se vier alguma outra contratação, vai ser muito pontual e assertiva. Para mim, o elenco está pronto", pontou.

"Todos os nossos profissionais são pagos em dia. Como eu posso estar contratando e não pagar os profissionais em dia. Por que vocês não perguntam isso para os atletas? Isso faz com que o Palmeiras seja diferenciado", citou.

