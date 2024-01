'Quero que Muricy seja meu Telê', diz Carpini na apresentação no São Paulo

Apresentado na tarde de hoje (15), o técnico Thiago Carpini falou sobre a relação com Muricy Ramalho, atual coordenador técnico do São Paulo, e revelou o desejo de aprender com o histórico comandante tricolor.

Muricy e referência a Telê Santana. "Eu me senti muito seguro pela maneira que o São Paulo me abordou, os processos internos da diretoria, do Rui, as conversas com o Muricy. É inevitável a referência que ele é para nós, treinadores jovens. Trabalhar num clube dessa grandeza tendo um respaldo de um cara como ele, é um privilégio. No sábado ele falou sobre a relação que ele tinha com o Telê. Eu quero que o Muricy seja o meu Telê. Sou desprovido de vaidade e quero aprender com ele".

Privilégio trabalhar com Muricy. "É um privilégio ter esse contato com ele. Estamos diariamente convivendo. Quero extrair o máximo. Ele contou um pouco da transição dele, quando tinha o Telê, como era a relação, e eu fiz essa analogia comigo mesmo. Eu gosto de pessoas diretas, que falam o que precisa ser falado olho no olho. É assim que eu trato as relações que tenho na minha vida. Talvez pela pouca idade, às vezes as pessoas acham que sou muito jovem, que falo muito. Hoje talvez consiga ponderar algumas coisas. O atleta vai entender que eu quero o melhor dele, da vida dele".