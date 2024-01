Joias brilham, e São Paulo goleia o Porto Vitória em estreia na Copinha

O meia Negrucci, embora tenha passado em branco, foi o principal destaque do Tricolor. A promessa de 19 anos dominou o meio de campo e esteve envolvida diretamente em quatro dos cinco gols.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O São Paulo assumiu a liderança do Grupo 7, com três pontos, enquanto o time do Espírito Santo foi para a lanterna, zerado. A Ferroviária, que venceu mais cedo o Carajá por 3 a 0, está em segundo.

As equipes voltam a campo no sábado (6). Ferroviária e Porto Vitória se enfrentam às 17h15 (de Brasília), enquanto o São Paulo encara o Carajás, às 19h30, ambos os jogos na Fonte Luminosa.

Gols

1x0. Logo aos 3', o Porto Vitória saiu jogando errado no campo de defesa. Guilherme Reis fez o desarme e Negrucci acionou Luiz Henrique na área, que bateu e contou com um desvio no meio do caminho e com uma falha do goleiro para inaugurar o placar.

2x0. Aos 15', o São Paulo pressionou o adversário e Ryan Francisco ficou com a bola na área. Ele bateu girando e acertou o vão das pernas do goleiro para marcar o segundo.