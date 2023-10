Inspiração argentina, lição na base e mais: como Patryck virou joia do SPFC

Patryck Lanza, que está há quase uma década no São Paulo, desponta como uma das joias do futebol brasileiro. O paulista de Mogi Mirim, hoje com 20 anos e com contrato até 2027, representa a seleção de base em torneios internacionais e é visto como uma das maiores revelações de Cotia.

Ele falou com exclusividade ao UOL sobre diferentes temas: desde seu início no Tricolor, passando pela suas inspirações e terminando no atual momento da carreira. O lateral, que também se destaca pelas cobranças de falta, defende o Brasil nesta edição do Pan-Americano.

A promessa Patryck Lanza