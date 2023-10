Deu treta! Sergio Ramos aperta bochechas de rival em jogo do Espanhol; veja

Sergio Ramos reencontrou o Real Madrid e se envolveu em uma treta com o zagueiro Antonio Rudiger. Hoje (21), o Sevilla, time do espanhol, empatou por 1 a 1 com os merengues, mas em meio a uma discussão, Ramos chegou a apertar as bochechas do adversário.

Foi no fim do primeiro tempo, em um dos tantos momentos em que o árbitro teve dificuldades em controlar os ânimos dos jogadores em campo.

Rudiger e Sergio Ramos se encaram e começam a discutir quando o antigo capitão do Real, de 37 anos, pega o alemão pelas bochechas e depois empurra seu rosto. Enquanto isso, Rudiger abraçava o adversário.