Corinthians sofre, mas estreia com vitória na Libertadores feminina

Os outros clubes brasileiros Libertadores, Palmeiras e Internacional, já estrearam - e com vitória. As alviverdes, atuais campeãs, golearam o Barcelona-EQU por 5 a 0, enquanto as coloradas venceram o Nacional-URU por 3 a 0.

Classificação e jogos Libertadores feminina

Vale lembrar que a fase de grupos é composta por três partidas, com jogo único a partir das quartas. O torneio é inteiramente disputado em campo neutro, nas cidades de Cali e Bogotá, na Colômbia.

As Brabas foram campeãs em 2017, 2019 e 2021 e vão em busca do tetra.

Como foi o jogo

Corinthians pressionou, mas não conseguiu superar forte defesa chilena e quase saiu derrotado no primeiro tempo. Os primeiros avanços foram das Brabas, visto que o Colo-Colo ficou postado na defesa. Com menos de 20 minutos, as corintianas, principalmente com Jaqueline, exigiram defesas importantes de Torrero. Da metade para o final, as chilenas emendaram bons contra-ataques e assustaram as alvinegras, com direito até a bola na trave.

Segundo tempo começou com credenciais do primeiro, mas mudanças fizeram efeito, e substitutas garantiram a vitória. A equipe alvinegra seguiu com dificuldades, mas Luana e Millene entraram e criaram ótimas oportunidades, incluindo a do gol de pênalti - convertido por Millene. Após o tento, as alvinegras conseguiram administrar o resultado e por pouco não ampliaram o placar.