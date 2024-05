RMP critica formação de Diniz em psicologia: 'Só colou nas provas'

Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo o comportamento de Fernando Diniz na derrota do Fluminense para o São Paulo, em que o técnico acabou expulso no Morumbis. O colunista do UOL questionou como um treinador formado em psicologia tem uma postura tão irascível com seus jogadores e com os rivais à beira de campo.

'O Diniz está perdido': "O Dinizismo está em plena crise, o Diniz está perdido, o Diniz está tentando soluções muito criativas mas que não estão dando certo. Por exemplo, ele resolveu botar o Marquinhos, bom atacante, de lateral direito. E pior, eu fiquei com pena do Marquinhos ontem, que jogou o primeiro tempo inteiro no ouvido dele, porque a lateral direita passava em frente à área técnica do Diniz".

'Se o Diniz formou em psicologia, colou em todas as provas': "O que o Diniz falou de barbaridades ali no ouvido do Marquinhos, coitado dele, e sempre com aquela cara furiosa, com uma cara de ódio. Se o Diniz foi à faculdade de psicologia e se formou, ele colou em todas as provas, ele não estudou, porque não é possível um cara que tenha diploma de psicologia agir da maneira que ele age, não há futebol que explique isso".