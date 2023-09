Newcastle x Manchester City: veja onde assistir ao jogo da Copa da Liga

O Newcastle é o atual vice-campeão do torneio. Em fevereiro, foi derrotado pelo Manchester United por 2 a 0 na final.

Os donos da casa vêm de uma vitória por 8 a 0 em cima do Sheffield United, pela Premier League.

Já o Manchester City é o maior campeão da competição, com oito títulos - o último foi conquistado em 2021.

Os atuais campeões da Champions estão invictos na temporada e são os líderes da Premier League.

Em jogo único, quem vencer conquistará vaga nas oitavas de final da competição.

As equipes já se enfrentaram 189 vezes, com 76 vitórias do City, 72 do Newcastle e 41 empates.