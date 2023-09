Sem emplacar no Boca, Cavani manda mensagem antes de enfrentar Palmeiras

Cavani, reforço pesado para a temporada xeneize, marcou apenas um gol com a camisa do time em oito jogos disputado.

Em seu Instagram, o atacante uruguaio deixou uma mensagem de motivação.

"Não se desiste, para frente sempre com fé, amigos", escreveu em um story na rede social. A postagem foi vista como um recado para uma das principais partidas do ano para o Boca, que encara o Palmeiras e busca quebrar a sequência de três jogos sem vencer ao lado de sua torcida.

Pela Libertadores, os dois times se encaram nas próximas duas quinta-feiras. Primeiro em La Bomboneira, dia 28 e depois no Allianz Parque, dia 5, sempre às 21h30. A disputa vale uma vaga na grande final que acontece no Maracanã, palco do bicampeonato do Alviverde, em 2020.