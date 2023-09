Não é dono do Allianz, depende da Crefisa: as fake news do Palmeiras atual

Palmeiras tem elenco curto

Um dos argumentos citados é que o elenco do Palmeiras não tem tantas opções quanto o de rivais na briga por títulos como Flamengo ou Atlético-MG.

De fato, desde o início do projeto, em 2015, o elenco do Palmeiras nunca esteve tão enxuto. No entanto, a mudança faz parte da estratégia alviverde.

Anderson Barros, diretor de futebol que assumiu após a saída de Alexandre Mattos, chegou com a missão de reduzir em 20% a folha salarial do elenco e aproveitar mais as promessas que surgiam nas categorias de base, que empilhavam títulos. O técnico Abel Ferreira também já ressaltou em diversas oportunidades que prefere trabalhar com elencos menores.

E se não há uma grande quantidade de nomes, um ponto positivo é destacado no processo: o clube conseguiu manter seus principais jogadores mesmo em meio à propostas de mercados mais atrativos financeiramente.

Com a base sólida, o clube pôde dar espaço para jovens da categoria de base que se completam ao plantel principal: Vanderlan, Garcia, Fabinho, Jhon Jhon, Luis Guilherme, Naves e Endrick, além de Kevin, que vem ganhando espaço.