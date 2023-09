Vasco vence Flu por 4 a 2 em clássico eletrizante com dois gols de Pec

O mando do clássico foi do Vasco e o jogo aconteceu no Nilton Santos porque o Maracanã reabre apenas amanhã (17), para a final da Copa do Brasil, e São Januário ainda não havia sido liberado pela Justiça para jogos com torcida — o clube precisaria também do aval da PM.

Como foi o jogo

Sem espaço. O clássico foi bastante disputado e "pegado" no primeiro tempo, mas também aberto, com chances para os dois lados. O Fluminense conseguiu ter mais a bola e construir boas tramas, enquanto o Vasco tentava abafar o adversário e adotando um estilo de recuperação e saída em velocidade.

Estratégia. Foi assim que o Cruz-Maltino abriu o placar. Paulinho deu o bote no meio de campo, a equipe escapou pela direita e Praxedes, de cabeça, mandou para a rede. O Tricolor, por sua vez, viu em John Kennedy uma boa arma — o atacante assustou e até carimbou a trave.

Preocupa? A preocupação do Flu fica por conta de John Arias, que deixou o jogo com fortes dores no tornozelo.

Chuva de gols. A volta do intervalo foi eletrizante. Marcelo empatou com menos de um minuto, e a torcida tricolor ainda celebrava quando Vegetti deixou o Vasco na frente novamente. Novamente, minutos depois, outra bola na rede. Agora, Lima, deixando tudo igual novamente.