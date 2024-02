Histórico recente da CBF é criminoso e destruidor

Ramon Menezes não havia feito nenhum grande trabalho para ganhar esse cargo. Gosto do Ramon como pessoa e sempre tive a esperança de que ele pudesse ser uma novidade positiva de treinadores no Brasil, mas não mostrou nada diferente.

Não podemos esquecer que foi campeão sul-americano antes de ser vexatoriamente eliminado por Israel no Mundial Sub-20. Sempre será vergonhoso nossa seleção não participar de uma Olimpíada, principalmente agora que já tem duas medalhas de ouro consecutivas (Rio-2016 e Tóquio-2020). Mas não é uma novidade, pois no pré-olímpico do Chile, em 2004, a seleção treinada por Ricardo Gomes, com Robinho, Diego, Elano, Nilmar, Dagoberto, Maicon, Alex (zagueiro), entre outros, ficou pelo caminho perdendo na última rodada para o Paraguai com um gol do zagueiro Vaca, mesmo jogando pelo empate.

Escrevi uma vez que a CBF tinha que fechar as portas e ser reinaugurada com outras pessoas no comando para quebrar a influência dos antigos presidentes — dois deles são fugitivos e estão na lista da Interpol (Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero). José Maria Marin foi condenado por seis crimes no Tribunal do Brooklyn de Nova York, em 2017, e foi para a prisão. Em 30/3/2020 foi posto em liberdade por questões humanitárias.

Temos ainda Rogério Caboclo, que foi um presidente afastado da CBF com acusações de assédio moral e sexual. E agora temos Ednaldo Rodrigues, que atravessa problemas também por acusações no mínimo estranhas, sendo deposto e depois voltando através da Justiça. Esse é o histórico recente da Confederação Brasileira de Futebol.

Agora vamos passar para o campo diretamente. Não temos mais um número grande de jogadores que fazem a diferença com a histórica camisa amarela da seleção brasileira, nem na principal e muito menos nas de base. Temos sim grandes promessas, mas ainda estão na estrada do desenvolvimento como homens e jogadores de futebol.

Temos Endrick, John Kennedy, Vitor Roque, Marcos Leonardo, Andrey, Beraldo, Murilo (ex-Corinthians), Danilo, entre outros, mas são todos jovens e não sabemos se virarão grandes jogadores mesmo. Meu receio é que se tornem ótimos jogadores individuais, mas não coletivamente. Nessa idade é normal a oscilação porque ninguém ainda é um jogador maduro.