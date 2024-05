Saiba onde assistir ao torneio de Roland Garros 2024

O torneio de Roland Garros, segundo slam da temporada 2024, começa neste domingo, em Paris, e os direitos de transmissão para o Brasil pertencem ao Grupo Disney.

Na TV fechada, o evento, que pode marcar a despedida de Rafael Nadal do lugar onde foi campeão 14 vezes, está disponível nos canais ESPN. Em streaming, Roland Garros está no Star+, que disponibiliza jogos de todas as quadras do torneio. Alguns deles têm apenas o som ambiente, outros têm narração e comentários em português, com a equipe da ESPN.

Os canais ESPN estão nos pacotes das principais operadoras de TV a cabo (Claro, Oi, Vivo, etc.), mas é preciso conferir quais dos canais da ESPN fazem parte do seu pacote. A assinatura do Star+, por sua vez, custa R$ 40,90 por mês. Outra opção é o combo Star+ e Disney+, que custa R$ 55,90 por mês. A alternativa mais barata, porém, é assinar o Meli+ no Mercado Livre, que custa R$ 17,99 por mês e já inclui tanto o Star+ quanto o Disney+.