O Corinthians consultou a situação de Roberto Firmino. A ideia seria colocar o jogador como uma espécie de plano B para Gabigol.

No entanto, a nova diretoria do Timão já descartou o atacante de 32 anos após saber dos valores que o atleta recebe no Al-Ahli, da Arábia Saudita.

A coluna apurou que a diretoria do Corinthians descobriu na consulta que Firmino recebe US$ 30 milhões por ano (cerca de R$ 148 milhões), equivalente a mais de R$ 12 milhões por mês.